Após quase um mês internada, morre mulher que levou mais de 30 facadas do namorado em Pirenópolis

PM foi acionada por pessoas que ouviram gritos de socorro dentro de pousada. Vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital

Natália Sezil - 29 de maio de 2025

Aranalla Janaína tinha 33 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A mulher, de 33 anos, que havia sido esfaqueada pelo namorado diversas vezes, em uma pousada de Pirenópolis, no final de abril, morreu no hospital, após 26 dias internada.

Aranalla Janaína faleceu no último sábado (24), mas o óbito só foi confirmado pela polícia nesta quinta-feira (29).

Ela estava em estado grave após ter recebido mais de 30 facadas, algumas em órgãos vitais, como no fígado e nos rins.

O suspeito de ter cometido o crime, Fernando Jacinto da Silva Lima, de 40 anos, irá responder por feminicídio.

Ele foi detido em flagrante, e está preso preventivamente desde o dia 30 de abril. Permanece à disposição do Poder Judiciário.

Em tempo

A Polícia Militar (PM) foi acionada, na manhã do dia 28 do último mês, para averiguar uma denúncia de violência doméstica, onde alguém teria relatado que um homem agredia uma mulher e que ela pedia socorro.

A situação estaria acontecendo dentro do quarto de uma pousada no Centro Histórico de Pirenópolis. Ao se deslocar até o local, as autoridades teriam encontrado uma cena de terror.

O suspeito estaria em cima da vítima, ainda desferindo as facadas. Ambos estariam nus, e ensanguentados – assim como todo o quarto.

Os policiais, então, deram ordem para que o homem parasse com as agressões. Em seguida, invadiram o cômodo e deram voz de prisão em flagrante.

A vítima logo foi socorrida, com perfurações graves e risco de sufocamento por sangue. Tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quanto o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro.

A mulher foi conduzida para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, ainda na cidade, mas logo foi transferida para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Fernando Jacinto da Silva Lima passou por audiência de custódia dois dias depois, onde ficou decidido que ele seria preso preventivamente.

