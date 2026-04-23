O que diz a Nubank sobre fim de serviço “queridinho” pelos clientes

Nubank encerra acesso gratuito ao HBO Max no Ultravioleta e passa a cobrar por streaming, com planos mais baratos

Gabriel Dias - 23 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Nubank decidiu encerrar um dos benefícios mais valorizados por clientes do cartão Ultravioleta, e a mudança já começa a impactar quem utilizava o serviço no dia a dia.

A gratuidade no acesso ao streaming HBO Max foi retirada, alterando a experiência de um público que contava com o bônus incluso no pacote premium.

A partir de agora, os usuários que quiserem continuar assistindo aos conteúdos da plataforma precisarão contratar um plano pago, ainda que com condições diferenciadas oferecidas pelo banco digital.

Nubank explica motivo da mudança

Em comunicado, a instituição afirmou que decisões como essa são baseadas em análises de mercado e no comportamento dos próprios clientes. Segundo o banco, os usuários afetados são sempre avisados previamente, conforme previsto nos termos contratuais.

Essa não é a primeira alteração recente no Ultravioleta. Em 2025, o Nubank também encerrou o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback, outro atrativo importante do cartão.

Planos com desconto seguem disponíveis

Apesar do fim da gratuidade, o Nubank passou a oferecer opções de assinatura com preços reduzidos em relação ao mercado. O plano básico, com anúncios, custa R$ 11,90 por mês, enquanto a versão sem interrupções sai por R$ 17,90 mensais.

Atualmente, esses valores estão abaixo dos praticados fora da parceria, o que pode amenizar o impacto para parte dos clientes.

Voltado ao público de alta renda, o cartão Ultravioleta continua oferecendo benefícios como acesso a salas VIP em aeroportos, programa de pontos e cashback.

Para isentar a mensalidade, é necessário manter gastos elevados ou investimentos relevantes na instituição.

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