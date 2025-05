Polícia Civil de Anápolis investigará se gato realmente foi morto em ritual religioso

Animal foi deixado aberto e sem sangue em via pública pelos suspeitos

Natália Sezil - 21 de maio de 2025

Restos de animal morto encontrados em via pública de Anápolis serão investigados, para confirmar a suspeita de que é um gato. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) de Anápolis investigará, ao longo dos próximos dias, a suposta morte de um gato em meio a um ritual religioso. O caso foi levado até a delegacia nesta quarta-feira (21).

A abordagem policial aconteceu durante a tarde na Avenida Brasil, após militares identificarem um veículo suspeito. O automóvel em questão teria sido flagrado em um “descarte” de restos de animais ainda no início do mês.

As imagens são de 05 de maio. No registro, compartilhado com censura pelo Portal 6, devido ao teor forte do vídeo, é possível ver quando o carro para próximo ao meio-fio.

Um jovem desce do veículo e vai até o banco traseiro. Alguns segundos depois, ele retira algo dali e deposita às margens da rua. O carro sai logo depois disso.

O conteúdo deixado na via seria o corpo de um animal morto, aberto em diferentes partes, com cortes e já sem sangue.

A reportagem conversou com dois veterinários para identificar qual seria a espécie em questão. Ambos apontaram que, provavelmente, se trata de um gato – por conta do porte e da tonalidade da cor dos músculos.

Questionado pelas autoridades, o motorista do veículo que havia sido registrado no vídeo teria argumentado que a religião dele tem como ritual o sacrifício de animais.

Quanto a uma faca, que teria sido encontrada suja de sangue no interior do carro, o condutor teria afirmado que a utiliza nesses momentos.

Diante do ocorrido, ele e outros dois suspeitos, que também estariam no automóvel, foram levados à Central de Flagrantes, onde a PC apreendeu a faca e deliberou pela abertura de uma Verificação de Procedência de Informações (VPI).

Agora, os suspeitos devem ser ouvidos, para que o caso seja investigado mais a fundo.

