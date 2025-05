Empresa responsável pela Rodoviária de Anápolis se pronuncia após repercussão de vídeo de agressões

Imagens mostram um homem em aparente situação de rua sendo chutado e expulso por um suposto funcionário

Natália Sezil - 20 de maio de 2025

Agressões foram registradas dentro do Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis. (Fotos: Samuel Leão e Reprodução)

Após a repercussão de um vídeo que exibe cenas de violência e agressão dentro do Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis, a concessionária responsável pelo local resolveu se pronunciar, nesta terça-feira (20).

O registro, ao qual o Portal 6 teve acesso, seria de um episódio ocorrido durante a noite de segunda-feira (19).

Nas imagens, é possível ver um homem uniformizado gritando com outro homem, aparentemente em situação de rua, em meio a gestos agressivos.

Já no chão da rodoviária, a vítima é acertada por chutes na perna e na altura do peito. Ao tentar se levantar, o homem agredido volta a cair.

Diante do vídeo, a reportagem buscou contato com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), para compreender se o homem que aparece usando uniforme compõe o quadro de seguranças do local.

Em nota, a concessionária se limitou a informar que tomou conhecimento do registro e, que, desde então, “vem tomando as providências necessárias para a apuração dos fatos”.

Na oportunidade, também reafirmou que não compactua com qualquer forma de violência, constrangimento ou agressão, e ressaltou que zela pela garantia de direitos dos passageiros e usuários da rodoviária sob concessão.

Leia a nota da Sinart na íntegra:

A SINART, concessionária do Terminal Rodoviário de Anápolis, informa que tomou conhecimento de um vídeo publicado na mídia eletrônica, registrando uma cena de violência e agressão ocorrida nas dependências do terminal na noite do último dia 19 de maio. Desde que teve ciência dessas publicações, a SINART, por meio de sua gestão local, vem adotando as providências necessárias para a apuração dos fatos. A empresa reafirma que não compactua com qualquer forma de violência, constrangimento ou agressão, zelando sempre pela garantia dos direitos dos passageiros e usuários dos terminais rodoviários sob sua concessão.

