Pão de milho no liquidificador: fica muito fofinho e é uma ótima opção para o lanche

Com gosto de casa de vó e praticidade de cozinha moderna, essa receita vai ganhar seu coração (e seu estômago)

Anna Júlia Steckelberg - 07 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Ana Zambrim)

Sabe aquele pão que derrete na boca, tem um cheirinho irresistível e ainda é fácil de fazer? Pois é, o pão de milho no liquidificador é tudo isso e mais um pouco.

Perfeito para acompanhar um café fresquinho no fim da tarde ou dar um toque especial ao café da manhã, esse pão caseiro é um clássico que une tradição e praticidade, e ainda dá um show de fofura!

A receita, além de deliciosa, tem raízes históricas: o pão de milho surgiu a partir da sabedoria das culturas indígenas americanas, que utilizavam o milho como base alimentar.

No Brasil, a iguaria se popularizou em versões doces e salgadas, especialmente em festas juninas e cafés coloniais nas regiões Sudeste e Sul. Hoje, ele segue conquistando novos fãs, agora com a ajudinha do liquidificador.

Ingredientes do pão de milho caseiro:

– 1 lata de milho verde escorrido;

– 1 xícara de leite morno;

– 2 ovos;

– 1/2 xícara de óleo;

– 1/2 xícara de açúcar;

– 1 colher de chá de sal;

– 10g de fermento biológico seco (1 sachê);

– 4 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente).

Modo de preparo:

Primeiro, bata os ingredientes líquidos no liquidificador: milho, leite, ovos, óleo, açúcar e sal até formar uma mistura homogênea. Agora, misture o fermento e a farinha: despeje a mistura em uma tigela grande, adicione o fermento e incorpore a farinha aos poucos até a massa ficar levemente grudenta.

Deixe descansar: cubra com um pano limpo e deixe crescer por 1 hora ou até dobrar de volume. Por fim, asse com carinho: divida a massa em duas formas untadas e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 35 a 40 minutos.

Dicas extras:

Adicione erva-doce para um toque tradicional;

Pincele gema de ovo para um acabamento dourado;

Sirva morno com manteiga, requeijão ou geleia caseira.

Como conservar:

Guarde em pote fechado por até 3 dias ou congele por até 30 dias, de preferência já fatiado.

