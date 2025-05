Festas juninas em Goiânia: veja onde serão e valor de ingressos

Na capital, não faltam opções para celebrar festividades com culinária e atmosferas bem características

Davi Galvão - 31 de maio de 2025

Festas juninas são tradicionalíssimas na cidade. (Foto: Goiânia Shopping/Divulgação)

Para os amantes das festas tradicionais do país e, é claro, de uma boa comida típica, se aproxima um dos melhores períodos do ano: as festas juninas.

Em Goiânia, este ano, o que não faltam são opções para a população aproveitar as festividades em louvor a Santo Antônio, São João e São Pedro.

Seja pela culinária característica, pelas brincadeiras para levar a criançada ou mesmo pela atmosfera festiva que se instala, o importante é participar.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns locais na capital que já estão com o cronograma de eventos fixado, confira:

Festas juninas em Goiânia: veja onde serão e valor de ingressos

O Arraiá Sesi Multiparque será realizado no dia 5 de junho, na Avenida João Leite, 915, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. A principal atração confirmada é o grupo ForróGyn. Os ingressos custam R$15 e podem ser adquiridos no totem ou na secretaria do parque e o horário também será divulgado em breve.

No dia 7 de junho, a partir das 13h, acontece o Arraiá do Integrado, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos custam R$65 (meia) e R$130 (inteira) e estão à venda pelo site Ticketou. O evento contará com apresentações de Lucas Batalha, DJ Tubas e da quadrilha Arrasta Pé.

No Centro da cidade, o Arraiá da Chica também será realizado no dia 7 de junho, às 16h, na Base Ambiente. Os ingressos custam R$30 (meia) e R$60 (inteira), à venda pelo site Sympla. A programação inclui shows de Furmiga Du, Forró Quentin, Myra Mara (Xepa), Anette Canivette (Xepa), Gabi Matos (Piranhão) e Rosa (Piranhão). Mais informações no perfil @ambienteskateshop.

No mesmo dia, o Arraiá Du Bem será realizado às 17h, na Chácara Fenícia, no Parque Amazônia. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo perfil @arraiadubemgyn ou pelo telefone (62) 9 98261-9779, pelo valor de R$ 20.

O Arraiá do Colégio Delta, unidade Jardim Goiás, acontece no dia 8 de junho, a partir das 12h, também no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos custam R$70 e estão disponíveis no site Ticketou. Informações adicionais no perfil @colegiodeltajg.

A Comunidade Espírita Ramatís realiza sua festa no dia 14 de junho, na sede localizada no Jardim da Luz. Os ingressos custam R$15 e podem ser adquiridos na livraria da comunidade ou no local e, para mais informações, basta acessar o perfil @comunidaderamatis.

No dia 15 de junho, a Paróquia São Judas Tadeu promove o Arraiá da Paz, a partir das 16h, com os ingressos custando R$10. A programação inclui quadrilhas tradicional e improvisada, comidas típicas, leilões, shows e missa de abertura. Mais informações no perfil @saojudasgyn.

O Arraiá do Clube Jaó será realizado no dia 18 de junho, às 20h, no Espaço Dois Ipês. Os ingressos custam R$10 para associados, R$70 (meia) e R$140 (inteira), com vendas pelo site Liga. O evento contará com as bandas Clube Retrô e Dixie Hills, além de DJs, com mais informações no perfil @clubejao.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!