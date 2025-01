Série ‘Os Simpsons’, no ar desde 1989, pode acabar em maio deste ano, afirma site

A série de animação “Os Simpsons”, com temporadas sem pausa desde 1989, pode acabar nos próximos quatro meses. Segundo o site “Notícias da TV”, a rede norte-americana Fox não encomendou à Disney a produção do 37º ano da família mais famosa de Springfield, e o 36º, no ar nos Estados Unidos, deve terminar em maio.

O impasse sobre o pedido acende um alerta, já que a animação exige mais tempo e planejamento criativo. Para novos episódios irem ao ar na Fox entre setembro e outubro deste ano, a sala de roteiros deveria ter começado, em tese, em novembro de 2024, permitindo que os animadores iniciassem os desenhos em janeiro.

Com a compra dos estúdios de televisão e cinema da Fox em 2019 –mas não do canal, que continua com o magnata de mídia Rupert Murdoch–, a emissora precisa adquirir os episódios para exibi-los. No entanto, os valores sobem a cada ano, e a receita publicitária não garante retorno suficiente para cobrir os custos da produção.

Antes, a Fox lucrava com a venda de DVDs e direitos de reprise para canais locais e TV paga. Hoje, a estação recebe apenas a receita dos intervalos comerciais, o que tornou a série de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie menos atrativa para a emissora.

Nos últimos anos, a Disney até reabriu negociações e reduziu o valor por episódio. Como resultado, a Fox teve direito a apenas 18 episódios inéditos na temporada atual, ante os habituais 22. O restante ficou exclusivo aos assinantes do Disney+. Dois deles, inclusive, já foram lançados como especiais de Natal.

A comédia, no entanto, ainda não deve acabar. O mais provável, apontam fontes do setor, é que continue com episódios especiais para o streaming, sem periodicidade definida. A Disney, por sua vez, não se pronunciou ao site “Notícias da TV”.