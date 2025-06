6 dicas para controlar a acne sem precisar gastar com produtos caros

Hábitos saudáveis, atenção ao que se consome e atitudes no dia a dia podem fazer toda a diferença para quem quer manter o rosto mais limpo e saudável

Gabriella Licia - 07 de junho de 2025

Mulher com problemas de acnes; (Foto; Ilustração/Pexels)

A acne é um problema que vai muito além da adolescência. Ela pode afetar a autoestima, causar desconforto e, muitas vezes, gerar gastos altos com tratamentos e cosméticos. Mas a boa notícia é que dá, sim, para cuidar da pele e manter as espinhas sob controle sem investir em produtos caros.

Com algumas mudanças simples na rotina e cuidados caseiros, é possível notar melhora significativa no aspecto da pele. Hábitos saudáveis, atenção ao que se consome e atitudes no dia a dia fazem toda a diferença para quem quer manter o rosto mais limpo e saudável.

Se você está buscando alternativas acessíveis e eficazes, confira essas seis dicas que ajudam a controlar a acne de forma prática, econômica e natural.

6 dicas para controlar a acne sem precisar gastar com produtos caros:

1. Lave o rosto duas vezes ao dia com sabonete neutro

A limpeza correta é essencial. Evite exageros ou produtos agressivos: um sabonete neutro ou glicerinado já ajuda a remover o excesso de oleosidade sem agredir a pele.

2. Use compressa de chá de camomila

A camomila tem ação calmante e anti-inflamatória. Prepare o chá, deixe esfriar e aplique com algodão no rosto limpo. Ajuda a reduzir vermelhidão e inflamações.

3. Mantenha a fronha do travesseiro sempre limpa

A fronha acumula oleosidade, suor e bactérias que podem piorar a acne. Troque ao menos duas vezes por semana para evitar contaminações e irritações na pele.

4. Evite tocar o rosto com as mãos sujas

Esse hábito é mais comum do que se imagina e contribui para o surgimento de novas espinhas. Mãos sujas levam bactérias e sujeira direto para a pele.

5. Cuide da alimentação

Alimentos muito gordurosos, industrializados e com alto índice glicêmico podem agravar a acne. Priorize uma dieta rica em frutas, legumes e água — o reflexo aparece na pele.

6. Faça esfoliação natural com aveia e mel

Uma vez por semana, use uma mistura de aveia e mel para esfoliar suavemente o rosto. Essa combinação ajuda a remover células mortas e desobstruir os poros, sem agredir a pele.

