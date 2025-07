AirFryer com prateleiras: descubra por que são melhores que as normais e o que dá pra fazer nelas

Modelo do tipo "oven" virou tendência e é mais prático, versátil e econômico do que parece

Gabriella Licia - 11 de julho de 2025

(Imagem: Ilustração/Caprtura de tela/Youtube)

Se você achava que a AirFryer tradicional já era boa o suficiente, talvez precise conhecer a AirFryer Oven — ou, como vem sendo chamada popularmente, AirFryer com prateleiras.

A diferença pode parecer simples à primeira vista, mas muda completamente a experiência na cozinha.

Enquanto a AirFryer comum conta com um cesto fechado, onde os alimentos ficam mais limitados em espaço e precisam ser mexidos com frequência, o modelo com prateleiras funciona como um mini forno elétrico: tem porta de vidro, múltiplas grades internas e capacidade ampliada.

Essa estrutura permite assar, grelhar e fritar sem óleo mais alimentos ao mesmo tempo e com controle visual constante, já que você não precisa abrir a porta para checar o preparo.

Além disso, muitos modelos contam com funções extras, como:

– Desidratar frutas e legumes;

– Tostar pães e gratinar receitas;

– Espeto giratório (ideal para frango inteiro);

– Controle de temperatura e tempo mais preciso.

Na prática, é possível preparar desde batata frita crocante até bolo de cenoura, passando por carnes, pizzas, legumes assados e até snacks saudáveis como chips de maçã ou banana.

Para quem tem família grande ou gosta de praticidade e economia de energia, a AirFryer Oven pode substituir o forno tradicional em várias situações do dia a dia — com o bônus de ser mais rápida e eficiente.

Quer saber se vale o investimento? Tudo depende da sua rotina. Mas se você busca mais espaço, melhor aproveitamento do calor e versatilidade, ela definitivamente é uma evolução da fritadeira tradicional.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!