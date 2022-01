A Airfryer, ao lado do liquidificador, forno e sanduicheria, se tornou um item necessário em nossos lares. Afinal, quer mais praticidade do que preparar frituras sem usar óleo? Além disso, outra vantagem é que este eletrodoméstico nos poupa de toda sujeira e ainda mantém os alimentos saudáveis. Pois bem, mas você sabia que há segredos da Airfryer que talvez você não sabia? Se prepare, pois vamos falar disso hoje!

6 segredos da Airfryer que você provavelmente não conhecia

1. Manual de instrução

Primeiramente, nós entendemos que ler manuais de instrução é um saco e o que poderia ter de diferente no da Airfryer? Bom, aqui está o pulo do gato: no manual da fritadeira sempre tem tempo e temperatura para preparar vários alimentos. Logo, isso te poupa tempo e dor de cabeça.

2. Modelo certo

Outro segredinho da Airfryer está em qual modelo você escolhe. Isso porque o eletrodoméstico possui, além de vários design, a opção de ter grades ou o cestinho convencional. Por isso, avalie bem qual o ideal para sua casa.

3. Espaço perfeito

Aqui vai mais um segredo, você sabia que sua fritadeira só funciona bem em fora de espaço apertado ou nichos? Por isso, antes de comprar uma, observe bem onde vai deixá-la!

4. De olho no tempo

Outra dica que damos é: anote o tempo e temperatura de preparo dos alimentos que você mais gosta! Assim, a rapidez da máquina não será um problema e não vai ter nada queimado.

5. Um da cada vez

Outra coisa que te alertamos é quando você for preparar uma grande quantidade de comida, vale fazer um pouco de cada vez. Para assim, não afetar o trabalho da máquina.

6. Vire os alimentos

Por fim, lembre-se sempre que se trata de fritar os alimentos. Por isso, como no forno tradicional ou na frigideira, é preciso virar o alimento para garantir uniformidade e crocância.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!