Prefeitura de Anápolis dá previsão para entrega do viaduto do Recanto do Sol

Antiga promessa da gestão anterior, os trabalhos deveriam ter sido concluídos até o final de 2024, mas a previsão não se manteve

Davi Galvão - 16 de maio de 2025

Imagem mostra maquinário nas obras do viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Divulgação)

A obra do viaduto do Recanto do Sol segue em bom ritmo e tem previsão de entrega até o fim de julho, segundo a Prefeitura de Anápolis.

Nesta sexta-feira (16), o local recebeu uma vistoria técnica com a presença do secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá, do subsecretário Ricardo Baiocchi e de representantes da empresa Mobicon, responsável pela execução.

Durante a visita, foram avaliadas as frentes de trabalho no viaduto e o desempenho das equipes.

Atualmente, cerca de 40 operários atuam em cinco etapas simultâneas: escavação, drenagem, contenções, fundações e concretagem estrutural.

A trincheira é considerada uma obra estratégica para melhorar a mobilidade urbana em Anápolis e, segundo a prefeitura, o projeto vai beneficiar diretamente os moradores do Recanto do Sol e de bairros vizinhos, com a promessa de mais fluidez no tráfego da região.

