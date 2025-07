Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 3,5 mil

Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto, médio e superior

Davi Galvão - 14 de julho de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Cachoeira Dourada, em Goiás, abriu um novo processo seletivo para contratar profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Ao todo, são 38 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, destinadas à Secretaria Municipal de Educação.

As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental incompleto, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.553 a R$ 3.500 e jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais.

Entre as funções disponíveis estão: professor regente (ensino fundamental, educação Infantil e AEE), professor de libras, monitor escolar, merendeira, motorista de transporte escolar, nutricionista, fonoaudióloga, oficineiro de robótica, oficineiro de capoeira, entre outras.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até sexta-feira (18), das 7h às 13h, no Setor de Protocolo da Prefeitura, localizado na Praça dos Três Poderes, nº 10, no Centro da cidade.

Os candidatos devem apresentar currículo e ficha de inscrição conforme os modelos disponíveis no edital.

O processo seletivo será composto por análise curricular e entrevista técnica, seguindo os critérios de pontuação definidos pela comissão organizadora.

Para mais informações, os interessados podem conferir o edital do certame.

