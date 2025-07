Entregador da Amazon impressiona ao revelar quanto consegue ganhar por dia em Goiânia

Entregador também afirmou receber ganhos diários mais constantes do que como motorista de aplicativo

Davi Galvão - 15 de julho de 2025

Acostumado com a rotina de estradas e longos dias longe da família, Reginaldo Pereira Machado, de 45 anos, deixou para trás a vida de caminhoneiro e encontrou uma nova profissão que poucas pessoas sabem quão bem pode remunerar: entregador da Amazon.

Morador de Goiânia, ele ainda passa os dias atrás do volante, mas não mais de um caminhão e sim do próprio carro, sem sair da região metropolitana, atuando já há um ano no novo ramo.

“Eu tinha que ficar 15 dias fora de casa e consigo fazer o salário que eu tinha em metade de um mês”, revelou, em entrevista ao Portal 6.

Outras vantagens

Diferentemente de motoristas de aplicativos de transporte de passageiros tradicionais, Reginaldo comentou que um dos pontos mais positivos da profissão é justamente não ter de lidar com o desgaste de terceiros entrando no carro diariamente.

Outro ponto que pesa em favor do entregador é a certeza acerca dos ganhos diários, algo que no contexto de movimentos dinâmicos e ganhos inconstantes de apps usuais não é uma realidade.

“Aqui na Amazon nós ganhamos uma diária de R$ 296, no domingo e feriados sobe pra R$ 360 […] Livre do combustível, sai algo em torno de R$ 6 mil por mês, algo que eu jamais conseguiria trabalhando como CLT”, disse.

Ressalvas

Porém, ele destacou que, embora muitas pessoas achem que atuar como entregador proporcione total autonomia, as coisas não são bem assim. Isso porque, apesar de não ter um chefe supervisionando-o diretamente, ele ainda precisa “dar satisfação” para alguém.

Além disso, não há fórmula mágica para o sucesso. Apesar das claras facilidades, ele pontuou que ainda precisa trabalhar oito horas por dia para completar as rotas e tornar o salário que ganha através da Amazon viável.

Olhando em retrospecto, Reginaldo disse não se arrepender, muito por conta do tempo que pode passar em casa com a família e com a evidente liberdade financeira que adquiriu.

