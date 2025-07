Panificadora decreta falência e fecha mais de 20 unidades após rombo milionário

Nesses mais de 10 anos de funcionamento, rede havia conquistado espaço entre as mais respeitadas

Pedro Ribeiro - 15 de julho de 2025

Pão francês, em panificadora (Foto: Ilustração/Canva)

Uma rede de panificadora declarou falência e anunciou o encerramento de 21 unidades. O anúncio surpreendeu clientes fiéis, que durante anos valorizaram os pães de fermentação natural feitos com ingredientes orgânicos e grãos cultivados localmente.

Conhecida por seu compromisso com a panificação de qualidade e com a sustentabilidade, a Noble Bread foi fundada em 2013 e nesses mais de 10 anos havia conquistado espaço entre as padarias artesanais mais respeitadas dos Estados Unidos.

No entanto, os bastidores da empresa indicam que os problemas não estavam no forno, mas na administração.

Segundo a imprensa local, o pedido de falência feito em maio deste ano foi uma medida estratégica após a identificação de uma série de irregularidades na gestão financeira, atribuídas a um ex-contador da empresa. Além disso, os custos operacionais teriam se tornado insustentáveis.

As dívidas acumuladas pela Noble Bread, conforme documentos oficiais do processo de falência, giram entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões.