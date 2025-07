Prefeitura goiana abre inscrições para concurso público com quase 150 vagas

Seleção busca candidatos que tenham Ensino Fundamental ou Ensino Médio

Natália Sezil - 15 de julho de 2025

Imagem mostra várias pessoas sentadas em uma sala de aula, realizando uma prova. (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), abriu inscrições para um novo concurso que busca preencher 145 vagas.

As oportunidades são para lotação na Secretaria Municipal de Educação, sendo os candidatos aprovados distribuídos entre as escolas onde houver déficit de funcionários.

Por isso, as jornadas de 30h ou 40h semanais podem ser cumpridas de forma diurna ou noturna. O processo seletivo busca profissionais que tenham Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

As vagas estão distribuídas entre três cargos. O primeiro deles, que pede formação no Fundamental, é o de Auxiliar em Educação (Merendeiro), com salário de R$ 1.590,41 e 25 vagas.

Com remuneração igual, mas requisitando diploma no Ensino Médio, está o cargo de Assistente de Educação, com 70 vagas.

Completa o quadro o cargo de Agente de Educação, com 50 vagas para candidatos que também tenham Ensino Médio. O vencimento é de R$ 1.602,36.

As inscrições são gratuitas e vão até 21 de julho. Devem ser realizadas online, pelo site da Secretaria. Em caso de dúvidas sobre como utilizar o portal, o edital disponibiliza o WhatsApp (61) 9 9286-0483.

A seleção acontece em etapa única, por meio de análise de títulos. A divulgação do resultado final está prevista para 17 de agosto.

Mais detalhes, como os documentos solicitados no ato das inscrições, estão disponíveis no edital.