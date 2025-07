Fiscal da pegação: visitar parques à noite é a nova atividade do prefeito de Goiânia

De colete e com apoio da Guarda Civil, Mabel percorre áreas públicas atrás de tráfico e sexo em grupo

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2025

Sandro Mabel em parques de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), assumiu uma nova frente de atuação fora do gabinete.

Agora, além de comandar a Administração Municipal, Mabel também tem dedicado parte das noites a fiscalizar pessoalmente os parques da capital em busca de traficantes e praticantes de orgia.

Na noite de quarta-feira (16), ele publicou vídeos em que aparece de colete e acompanhado por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), caminhando pelo Bosque dos Buritis, no Setor Oeste.

“Agora nós estamos aqui no Parque dos Buritis. A tropa toda está aqui. Traficante, pessoal que faz orgia aqui… nós estamos dando uma cercada”, declarou durante a gravação.

Mais tarde, o prefeito surgiu em outro ponto: a Mata do Jardim Botânico. No local, filmou a presença de um agente armado e afirmou que participava de uma operação.

“Estamos aqui com os meus companheiros, em uma operação, e o pessoal está todo preparado. Vamos lá”, disse.

As cenas rapidamente repercutiram nas redes sociais, mas até o momento, não foi informado se as rondas noturnas vão continuar ou se a aparição foi uma ação pontual para as câmeras.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandro Mabel (@sandromabeloficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!