Incêndio em shopping no Iraque mata ao menos 61 pessoas

Fogo se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall, que tinha cinco andares

Folhapress - 17 de julho de 2025

Fogo se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall, que tinha cinco andares. (Foto: Captura de Tela/Youtube/UOL)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um incêndio de grandes proporções em um shopping na cidade de al-Kut, no leste do Iraque, matou ao menos 61 pessoas na noite de quarta-feira (16).

O fogo se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall, que tinha cinco andares. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram chamas envolvendo o edifício, enquanto bombeiros tentavam conter o incêndio.

Pessoas tentavam descer do telhado com a ajuda das equipes de resgate.

“Temos mais corpos que ainda não foram recuperados, ainda sob os escombros”, disse à agência de notícias Reuters o funcionário municipal Ali al-Mayahi.

A causa do incêndio ainda não é conhecida —os primeiros relatos indicam que o fogo começou no primeiro andar após um ar-condicionado explodir.

O governador da província, Mohamed al Miyahi, declarou três dias de luto e anunciou que abriria uma investigação. “A tragédia é um grande choque e exige uma revisão rigorosa de todas as medidas de segurança”, afirmou.

Além disso, o governador disse que as autoridades vão processar o proprietário do edifício e do shopping.

As ambulâncias transportaram as vítimas para o hospital de al-Kut, que fica a 160 km de Bagdá. Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao local para aguardar informações sobre parentes.

O médico Nasir al Quraishi, que estava no shopping na hora do incêndio, contou que perdeu cinco familiares. “Fomos ao shopping para comprar comida, jantar e fugir dos cortes de energia elétrica em casa”, relatou. “Um ar-condicionado explodiu no segundo andar, o incêndio começou e não conseguimos escapar”.

As normas de segurança para o setor da construção são frequentemente ignoradas no Iraque, um país onde as infraestruturas estão muito deterioradas após décadas de conflito.

Durante o verão, as temperaturas se aproximam de 50°C e os incêndios aumentam.

Em setembro de 2023, um incêndio em um salão de festas deixou pelo menos cem mortos. Em julho de 2021, mais de 60 pessoas morreram em um incêndio em uma ala dedicada a pacientes com Covid-19 em um hospital no sul do país.p