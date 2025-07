MEC libera abertura de quatro novos cursos superiores em Goiás

Estado foi contemplado em portaria que autoriza 26 novas graduações em todo o Brasil

Samuel Leão - 17 de julho de 2025

(Foto: José Cruz / AgÊncia Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura de 26 novos cursos superiores em diversas instituições do país, conforme publicado na Portaria nº 429, do Diário Oficial da União (DOU), no dia 15 de julho de 2025.

A medida é assinada por Marta Abramo, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

Goiás foi contemplado com quatro novas graduações, que reforçam a oferta educacional nas áreas de saúde, educação, direito e gestão.

De acordo com o documento, os cursos estão distribuídos entre Goiânia, Jataí e Rubiataba.

Veja quais são os cursos autorizados em Goiás:

Gestão de Recursos Humanos (Tecnológico) – Faculdade de Gestão e Inovação, Jataí (120 vagas)

Direito (Bacharelado) – Faculdade Fractal, Goiânia (100 vagas)

Enfermagem (Bacharelado) – Faculdade Fractal, Goiânia (200 vagas)

Pedagogia (Licenciatura) – Universidade Evangélica de Goiás, Rubiataba (120 vagas)

Cada instituição agora deverá protocolar o pedido de reconhecimento dos cursos junto ao MEC, conforme o que estabelece o Decreto nº 9.235/2017, que regula o funcionamento e fiscalização do ensino superior no Brasil.