Roberto Naves é intimado por repassar verba a OS que já devia mais de R$ 40 milhões por serviços não comprovados

Mesmo com histórico de irregularidades e investigações, Associação Beneficente João Paulo II ficou à frente do Hospital Alfredo Abrahão até o fim do mandato do ex-prefeito

Samuel Leão - 17 de julho de 2025

Ex-prefeito Roberto Naves durante a inauguração do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

O ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) foi intimado pela Comissão de Tomada de Contas Especial da Prefeitura de Anápolis para explicar o repasses milionários à Associação Beneficente João Paulo II, de Pernambuco.

A Organização Social (OS) administrou o Hospital Municipal Alfredo Abrahão desde 2021 e permaneceu na gestão até o fim do mandato de Roberto, mesmo com um histórico de irregularidades e investigações. Segundo o processo, o valor foi pago integralmente sem que a entidade comprovasse a execução dos serviços.

A intimação, assinada no último dia 16, exige esclarecimentos sobre a legalidade da contratação e se houve alertas ignorados pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e pela Controladoria-Geral do Município (CGM).

O colegiado também quer saber se o ex-prefeito sofreu pressões externas para manter a OS no comando do hospital, apesar dos problemas apontados.

Outro ponto investigado é o descumprimento de determinações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) e orientações do Ministério Público, o que pode configurar ato de improbidade administrativa.

Em junho deste ano, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 43 milhões da Associação João Paulo II. A decisão faz parte de um processo que apura suspeitas de desvio de recursos, má gestão e conflito de interesses na atuação da OS em Anápolis.

