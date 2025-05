OS que geriu Alfredo Abraão no governo Roberto Naves já tem 110 processos na Justiça do Trabalho

Além do não pagamento de acerto trabalhista, ex-colaboradores alegam jornadas irregulares em plantões que duravam até 72h ininterruptas

Samuel Leão - 06 de maio de 2025

Ex-prefeito Roberto Naves durante a inauguração do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Gestora do Hospital Municipal Alfredo Abrahão no governo do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) , a Associação Beneficente João Paulo II acumula 110 processos trabalhistas.

Rápidas apurou que os valores médios dos pedidos de indenização giram em torno de R$ 60 e R$ 70 mil. A maior parte dos ex-colaboradores alegam jornadas irregulares em plantões que duravam até 72h ininterruptas.

Conforme os processos, essa situação perdurou durante todo o período em que o hospital esteve sob gestão da entidade.

Há casos também de não pagamento do acerto trabalhista. Um recente já foi encerrado pela Justiça do Trabalho, que determinou que a Fundação João Paulo II pague R$ 61.110 para uma ex-funcionária.

Além da organização social, foram incluídas como responsáveis solidárias a Prefeitura de Anápolis e as empresas B-Health, CHS Aprendizagem e B-Energy Soluções em Energia. As três últimas empresas eram fornecedoras do hospital e têm membros da direção da Associação nos quadros societários.

MPGO também investiga a mesma OS por prejuízo de R$ 43 milhões à Prefeitura de Anápolis

Rápidas também descobriu que tramita em segredo na 11ª Promotoria de Justiça de Anápolis uma investigação que apura os R$ 43 milhões recebidos pela João Paulo II por procedimentos médicos não comprovados pela Associação Beneficente João Paulo II no Hospital Municipal Alfredo Abraão.

Bruno Peixoto reforça candidatura para deputado federal e indica mudança de partido

Questionado por jornalistas durante a visita que fez a Anápolis na segundas-feira (05), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), reforçou que disputará uma das cadeiras pertencentes a Goiás na Câmara dos Deputados.

Ao contrário do que muitos esperavam, ele não pretende migrar para o PSB na próxima janela eleitoral.

O partido que Bruno tem conversas encaminhadas nesse sentido, segundo o próprio, é o Avante.

Marconi Perillo quer filiações de ‘jovens do agro’ goiano para o PSDB

Quem ligou a televisão na TV aberta nas últimas 24h deve ter estranhado ver o ex-governador Marconi Perillo aparecer nos intervalos comerciais para pedir filiações de ‘jovens do agro’ no PSDB.

O partido, que é presidido pelo tucano histórico, deve deixar de existir nos moldes como é hoje após encerrar o processo de fusão com o Podemos.

É provável que mude de nome, mas já é certo que a nova sigla não use o tradicional 45 nas urnas.

Ex-prefeito de Posse, Helder Bonfin volta a ficar inelegível

Cassado pela Câmara Municipal de Posse, em junho de 2024, por não aplicar emendas impositivas, o ex-prefeito Helder Bonfim (UB) voltou a ficar inelegível após a Justiça reconhecer que não houve vícios no processo de impeachment votado pelos vereadores.

Após a concessão de uma liminar, Helder voltou para o cargo semanas depois e chegou a concorrer, sem sucesso, à reeleição.

Com esse novo capítulo, o ex-prefeito está novamente inelegível, por consequência da cassação, por oito anos.

Nota 10

Para os apicultores de Anápolis, que têm feito um trabalho importante na captura dos enxames de abelhas, que saíram picando pessoas pela cidade nos últimos dias.

Nota Zero

Para turma de sindicalistas que querem greve na rede municipal de educação de Aparecida de Goiânia. Não é sensato fazer isso no início do mandado de um prefeito, por mais legítimas que sejam as pautas da categoria.