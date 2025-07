Roberto Naves queria ir para o Japão, mas acabou recebendo conselho exemplar

Samuel Leão - 15 de julho de 2025

Roberto Naves é presidente da Goiás Turismo. (Foto: Divulgação)

Atual presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, teve de se contentar com um “não” quando esboçou o desejo de compor a comitiva que acompanha o governador Ronaldo Caiado (UB) ao Japão.

Conforme fontes palacianas, ele teria sido aconselhado a ‘trabalhar mais para o fomento do turismo no estado’ em vez de querer ‘turistar’ do outro lado do globo.

Enquanto prefeito de Anápolis, Roberto não perdia essas “oportunidades” e bancava as viagens com recursos do Tesouro Municipal.

Em 2023, ele conseguiu se somar à comitiva que acompanhou o chefe do Executivo goiano na China e foi muito criticado por não ter um roteiro próprio como prefeito da segunda economia do estado.

Roberto também pouco foi visto nas agendas e compromissos oficiais do governador junto a universidades, empresas e investidores chineses.

Tudo isso ficava evidente tanto nas divulgações de fotos e releases produzidos pelo Governo de Goiás quanto pelo conteúdo publicado nas redes sociais.

Informado da má-repercussão que tudo isso causava em Anápolis, voltou dizendo que a Alibaba construiria um centro de distribuição na cidade. Algo nunca confirmado pela gigante do e-commerce e a história virou lenda, como muitas outras anunciadas pelo ex-prefeito durante seus 8 anos de gestão.

Escândalo das carnes de cavalo está perto de ganhar o capítulo principal

Se engana quem pensa que em Anápolis a carne de cavalo era usada apenas para “fazer hambúrguer”.

Rápidas tem acompanhado o avançar das investigações, que devem chegar, em breve, a um personagem de renome mundial que atua no ramo alimentício na cidade.

Técnicos do Banco Andino acompanham Leandro Vilela em nova agenda

Uma delegação da Corporação Andina de Fomento está em Aparecida de Goiânia para acompanhar in loco as obras de infraestrutura que o Banco Andino está financiando no município.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) tem acompanhado os técnicos em todas essas agendas desde segunda-feira (14).

Com contrapartidas do município, a instituição internacional está custeando R$ 72,7 milhões em duplicações viárias e construção de novas trincheiras no eixo leste-oeste.

Goiás pode passar a ter um Estatuto do Pedestre para chamar de seu

Já tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o projeto de Lei que cria o Estatuto do Pedestre em nível estadual.

É uma iniciativa do deputado Virmondes Cruvinel (UB) que pretende estabelecer “princípios, diretrizes e normas para a promoção da mobilidade a pé e para a proteção dos direitos dos pedestres”.

Quase 10 mil pessoas já baixaram o app Anápolis Conecta

O setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Anápolis já contabiliza quase 10 mil downloads do “Anápolis Conecta”.

Usuários de iPhone e similares com processadores iOS também já podem baixá-lo na App Store.

Nota 10

Para Gerência de Gestão de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Anápolis. Em poucos meses mudou a realidade do aterro sanitário municipal.

Nota Zero

Para Cristiano Galindo, deputado estadual pelo Solidariedade. Partiu do parlamentar a iniciativa de conceder à apresentadora Patrícia Poeta o título de Cidadania Goiana na Alego.