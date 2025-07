6 palavras que podem entrar oficialmente para a língua portuguesa

Seja na tecnologia, no trabalho, na saúde ou no dia a dia, novas expressões vão surgindo com o tempo

Pedro Ribeiro - 18 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/USP)

A língua está em constante transformação, e novas palavras surgem o tempo todo para dar conta das mudanças sociais, culturais e tecnológicas.

Algumas dessas palavras passam a ser usadas com tanta frequência que acabam sendo estudadas para possível inclusão nos dicionários oficiais.

Muitas vezes, nem percebemos, mas incorporamos essas expressões no nosso vocabulário diário.

1. Microssono

Você já se pegou cochilando por alguns segundos sem perceber? Esse fenômeno tem nome: microssono.

A palavra define um período muito curto de sono, muitas vezes involuntário, que pode acontecer durante atividades como dirigir ou assistir a algo entediante. O termo tem sido cada vez mais usado em estudos sobre privação de sono e saúde mental.

2. Disania

Sabe aquela dificuldade extrema de sair da cama pela manhã, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Isso também tem nome: disania.

Essa palavra descreve exatamente esse estado de resistência ao despertar e tem sido usada principalmente em contextos ligados à saúde emocional, cansaço crônico e qualidade do sono.

3. Pejotização

O termo pejotização se refere à prática de contratar trabalhadores como pessoas jurídicas, em vez de celetistas.

Essa palavra já aparece com frequência em notícias, debates trabalhistas e relatórios sobre o mercado de trabalho. Ela ajuda a descrever uma realidade que afeta milhares de profissionais em diferentes setores.

4. Tokenização

Na era digital, termos técnicos ganham cada vez mais espaço. Tokenização é um deles.

A palavra define o processo de transformar um dado sensível — como o número de um cartão de crédito — em um código único, chamado token. É uma prática muito comum na segurança digital, especialmente em sistemas de pagamento online e criptografia.

5. Cordonel

Nem todo mundo conhece, mas o cordonel já é bem conhecido no universo da borracharia e manutenção de pneus. Trata-se de uma lona têxtil revestida com borracha crua, usada no conserto de pneus e na vulcanização.

Com o crescimento da indústria automotiva e da manutenção veicular, o uso desse termo técnico tende a se espalhar ainda mais.

6. Reclínio

Por fim, reclínio é uma palavra que descreve o ato de inclinar-se ou deitar-se, ou ainda afastar-se da posição vertical.

Embora não seja amplamente usada, ela aparece em contextos relacionados à postura corporal, ergonomia ou até mesmo em equipamentos com ajustes reclináveis. A adoção dessa palavra pode facilitar a comunicação nesses segmentos.

