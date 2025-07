Conheça restaurante a céu aberto em Goiânia que encanta visitantes por ambiente natural

Ambiente fornece pratos reforçados e com sabor marcante

Gabriella Pinheiro - 18 de julho de 2025

Sabor e Sossego, em Goiânia. (Foto: Sandrão Costa/ Google)

Para quem gosta de fazer refeições ao ar livre e aproveitar a natureza, um paraíso escondido em Goiânia promete encantar os visitantes por proporcionar um momento de lazer diferente dos restaurantes convencionais.

Localizado na Rua Pau D’Arco, esquina com a Rua Copaíba, na saída para Santo Antônio, o Sabor e Sossego é conhecido pela fartura nos alimentos e pelo ambiente aconchegante.

Com diversas árvores que dão ainda mais charme ao local aberto, ornamentos com balaios, além de bancos de madeira e bambu, o espaço é comandado pela chef Adriana e serve pratos com ingredientes frescos, sabor marcante e toque caseiro — com o intuito de lembrar as comidas feitas nas casas de avós.

Por lá, por exemplo, é possível degustar camarões com abacaxis grelhados, cream cheese e geleia de pimenta.

Há ainda uma picanha maturada, que vem acompanhada de linguiça toscana, queijo coalho, arroz branco, feijão tropeiro, banana frita, farofa de ovos com bacon, salada com palmito e uma maionese tropical. Também há o ancho três queijos, que vem com vários acompanhamentos.

O local funciona apenas aos sábados, domingos e feriados, até às 17h.

Veja o vídeo:

