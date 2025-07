Militantes de direita são expulsos a pontapés e cadeiradas do congresso da UNE, na UFG

Além das agressões físicas, um dos militantes expulso afirmou ter tido a mochila furtada durante o tumulto

Samuel Leão - 18 de julho de 2025

Confusão no Conune, evento que ocorre no Campus Samambaia, da UFG. (Foto: Reprodução)

Um tumulto generalizado interrompeu as atividades do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), nesta sexta-feira (18), na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. O evento, marcado por forte presença de militantes de esquerda, acabou em confusão e violência após a entrada de um grupo de manifestantes com posicionamentos ideológicos de direita.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, registrando a denúncia contra militantes do Movimento Correnteza (vinculado à Unidade Popular – UP), da União da Juventude Revolucionária (ligada ao Partido Comunista Revolucionário – PCR) e da União da Juventude Comunista (braço jovem do Partido Comunista Brasileiro – PCB).

Os denunciantes alegam terem sofrido agressões físicas dos adversários políticos, em ataques que incluíram socos, chutes e cadeiradas. As cenas foram registradas em vídeos, que também mostram jovens escoltando os militantes para fora do campus Samambaia, entre gritos de “recua fascista, recua”.

As vítimas apontam terem sofrido lesões nos braços e pernas. Além das agressões físicas, um dos militantes expulso afirmou ter tido a mochila furtada durante o tumulto.

Dentro estariam uma bandeira com o símbolo da cobra Gadsden — comumente associada a grupos liberais e conservadores nos Estados Unidos que estampa uma cobra em fundo amarelo com a frase “Don’t Tread on Me”, que significa “não pise em mim”, além de um carregador de câmera, uma bateria, um carregador de celular, um powerbank e um óculos escuro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).