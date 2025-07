PF apreende cerca de US$ 14 mil em busca contra Bolsonaro

Folhapress - 18 de julho de 2025

Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Marcos Corrêa/Agência Brasil)

CONSTANÇA REZENDE

A Polícia Federal apreendeu cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na operação de busca realizada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18), segundo agentes que acompanham a ação. Foram realizadas buscas na casa dele e na sede do PL, seu partido.

Bolsonaro é alvo de operação realizada pela PF. Além de enfrentar um processo por acusação de liderar uma trama golpista, ele também é foco de outras investigações conduzidas pelo órgão.

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica, por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele está a caminho da sede da Polícia Federal em Brasília para a instalação do equipamento.

Com a tornozeleira, o ex-presidente passará a ser monitorando pelas autoridades às vésperas do julgamento da trama golpista, que poderá levá-lo à prisão.

A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido “com surpresa e indignação” as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Disse ainda que ele “sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”.

A decisão contra Bolsonaro se dá no momento em que o bolsonarismo estreita os laços com o governo americano de Donald Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, está nos EUA.

O procedimento sigiloso que levou à aplicação das medidas contra Bolsonaro foi autuado no STF e distribuído ao gabinete de Alexandre de Moraes em 11 de julho, dois dias depois que Trump anunciou a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros citando o processo contra o ex-presidente no STF.