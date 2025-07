Filha de Flávia Alessandra diz que se sente culpada por ser nepobaby

Ela revelou que, apesar de usufruir dos benefícios que os parentes famosos podem trazer, não se sente bem em várias situações

Folhapress - 19 de julho de 2025

Giulia Costa e Flávia Alessandra. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nem todo nepobaby consegue lidar com tranquilidade com os privilégios que tem. Giulia Costa, 25, é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012) e enteada de Otaviano Costa, e diz sentir-se culpada por isso.

Giulia participou, ao lado da mãe, do podcast WowCast, na sexta-feira (18), e revelou que, apesar de usufruir dos benefícios que os parentes famosos podem trazer, não se sente bem em várias situações.

Ela citou como exemplo o show de Lady Gaga em Copacabana, realizado em maio. Giulia disse ter se sentido mal por estar na área VIP.

“Aquele mar de gente… É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias. Por que eu tenho e eles não?'”.

Giulia, que também é artista, disse que precisa de ajuda para lidar com a situação. “Cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com as pedras. Toda vez que vem essa culpa, eu penso ‘não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio'”.