Placa com nome de cliente esperando pedido do KFC chama atenção

Cena quase passou despercebida, uma vez que se entrelaçou a outros nomes comuns

Thiago Alonso - 19 de julho de 2025

O ano de 2025 marca 72 anos da morte de um dos maiores líderes da União Soviética, Josef Stalin. Contudo, surpreendendo até os mais politizados, o ex-primeiro-ministro voltou a reparecer em plena cidade de Goiânia, mas de uma forma… diferente: em uma placa de fast food.

A cena para lá de inusitada foi vista nesta sexta-feira (18), após um cliente da rede de restaurantes KFC se autointitular como “Stalin”, na hora de fazer o pedido.

A nomeação foi parar na tela que mostra os lanches em preparos, ficando visível para todos na praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping — deixando a clientela surpresa com a criatividade.

De forma tão cotidiana, o registro pode ter passado por despercebido por alguns, uma vez que ao lado de Stalin, também figuraram nomes comuns como João Vitor, José Neto e Ana Bárbara — nada de Marx, Lenin, Malenkov ou Gorbatchov.

A brincadeira na placa com o nome do revolucionário soviético arrancou risadas, além de dar um vislumbre do comunismo para os moradores da ‘Terra do Sertanejo’, em plena pausa para o lanche.

