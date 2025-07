Diego Hypolito revela por que teve que decretar falência

Nem sempre quem brilha no pódio está imune aos tropeços da vida

Anna Júlia Steckelberg - 20 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Por trás das medalhas e da fama construída com suor nas quadras, Diego Hypolito, 39, revelou recentemente um lado pouco conhecido de sua trajetória: a falência. Conhecido como um dos maiores nomes da ginástica artística brasileira, o ex-atleta abriu o coração em uma entrevista ao podcast Selfie Service e contou por que teve que decretar falência, uma decisão difícil, mas que o impulsionou a buscar novos caminhos, incluindo sua entrada no Big Brother Brasil 25.

“Eu tinha dinheiro para o resto da vida”, contou Hypolito. Durante os anos de alto rendimento, conquistou títulos expressivos e, com eles, acumulou um patrimônio milionário. No entanto, em questão de meses, perdeu tudo. Segundo ele, os prejuízos ultrapassaram R$ 10 milhões e vieram principalmente pela falta de organização financeira e por confiar nas pessoas erradas. “Muitas pessoas me roubaram, perdi imóveis, perdi um patrimônio muito alto. A gente foi despejado.”

O impacto da perda foi profundo não apenas em sua vida, mas também na da família. Ele lembra com emoção o momento em que sua mãe foi retirada da própria casa. “Minha mãe quase morreu quando a gente foi despejado. Depois disso, eu decidi que iria reconstruir tudo que era dela”, desabafou. Foi nesse contexto que surgiu a decisão de se candidatar ao BBB 25.

A participação no reality show não foi apenas uma tentativa de visibilidade. Foi uma estratégia pensada para recomeçar, mostrar sua história e atrair novas oportunidades. Ao lado da irmã Daniele Hypolito, também ex-ginasta olímpica, Diego chegou à reta final do programa e conquistou o carinho do público com sua autenticidade.

Hoje, passado o furacão financeiro, Diego Hypolito se reinventa. Atua como influenciador digital, é comentarista esportivo no Grupo Globo e continua usando sua imagem para inspirar outras pessoas, não apenas pela superação nas competições, mas também pela coragem de enfrentar as quedas da vida real.

