Entregador da Amazon que ganha R$ 6 mil por mês em Goiânia mostra como se cadastrar no serviço

História viralizou nas redes e despertou interesse de quem quer mais liberdade e renda com entregas

Davi Galvão - 21 de julho de 2025

Pacote da Amazon. (Foto: Captura/Youtube)

Após o relato de um goianiense viralizar revelando o quanto ganha como entregador da Amazon em Goiânia, diversas dúvidas surgiram acerca de como trabalhar para a gigante do comércio.

Ao Portal 6, Reginaldo Pereira contou que há um ano abandonou a rotina de caminhoneiro para se dedicar exclusivamente às entregas dentro da cidade, com um lucro de R$ 6 mil, já descontando gastos com combustível.

Embora existam outras opções, como trabalhar através de transportadoras credenciadas, a própria Amazon oferece um caminho mais direto, através do Amazon Flex.

O programa permite a motoristas autônomos realizarem entregas diretamente para a empresa, com um funcionamento semelhante ao de aplicativos de mobilidade e proporcionando mais autonomia ao entregador, que escolhe os horários de trabalho e é pago por bloco de entrega realizado.

Para participar do Amazon Flex, é necessário ter mais de 18 anos, possuir CNH com a observação de “Exerce Atividade Remunerada (EAR)”, carro próprio em boas condições, conta bancária no nome do motorista e um MEI (Microempreendedor Individual) ativo.

Além disso, é preciso ter um smartphone compatível com o aplicativo oficial da plataforma, disponível para Android e iOS.

Como funciona

O funcionamento é simples: o entregador se cadastra no app Amazon Flex, escolhe os blocos de horário disponíveis (geralmente entre 3 e 5 horas), vai até o centro de distribuição da Amazon, retira os pacotes e realiza as entregas em rotas pré-definidas.

O pagamento é feito diretamente pela Amazon, normalmente por turno de entrega, e não por quantidade de pacotes.

