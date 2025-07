Jovem de 18 anos é a vítima de afogamento em Porangatu

Pessoas que estavam próximas tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram retirá-lo da água a tempo

Davi Galvão - 21 de julho de 2025

Vítima morreu após se afogar no Lago Porangatu, na companhia de amigos e familiares. (Foto: Divulgação)

Foi identificado como Victor Gabriel Lima Pereira, de apenas 18 anos, o jovem que se afogou no Lago Porangatu, em Goiás.

Segundo testemunhas, a vítima nadava no local com amigos e familiares quando começou a se afogar. Pessoas que estavam próximas tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram retirá-lo da água a tempo.

De imediato, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e deram início às buscas pelo jovem, mas encontraram-no já em óbito.

Por fim, a vítima foi deixada sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que a fatalidade ocorreu no último sábado (19), mas o corpo foi localizado apenas do domingo (20).

