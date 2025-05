Jovem militar do Exército morre após saltar de paraquedas durante treinamento em Goiás

Corpo do jovem, que era natural do Rio de Janeiro, foi encontrado pela equipe que acompanhava a atividade

Da Redação - 27 de maio de 2025

Acidente aconteceu durante treinamento do Exército. (Foto: Reprodução)

Um combatente do Exército Brasileiro, de 23 anos, morreu durante um treinamento militar realizado em uma fazenda no município de Mozarlândia, no Oeste goiano, nesta terça-feira (27).

O jovem, que era natural do Rio de Janeiro, realizava um salto de paraquedas quando o acidente aconteceu.

Caindo em direção a uma área alagada, o militar não teria conseguido abrir o equipamento de paraquedismo. Com isso, ele teria se afogado, morrendo ainda no local.

O corpo teria sido encontrado pela equipe militar que acompanhava o exercício.

Diante do acidente, o Instituto Médico Legal (IML) da Cidade de Goiás foi acionado, ficando responsável por retirar o corpo e realizar as perícias necessárias.

