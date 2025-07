Conheça carne esquecida no açougue que surpreende na suculência e maciez

Peça que antes era ignorada nos açougues, agora conquista os mais diversos paladares

Magno Oliver - 22 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Rick Bolzani)

Com a alta no preço das carnes, brasileiros estão redescobrindo no açougue o prazer de reviver memórias da infância com cortes esquecidos. E uma peça bem consumida em décadas passadas voltou com tudo no gosto dos brasileiros.

Uma antiga opção de carne muito boa para bife virou a queridinha do momento dos restaurantes e ganhou destaque por suas qualidades excepcionais: a entranha.

Esse corte está localizado na região do tórax do boi, especificamente da região do diafragma, uma região com bastante irrigação sanguínea. Por esse diferencial, ela demonstra um corte suculento, com bastante sabor e bastante nostálgico.

A entranha é um corte menos conhecido, porém é uma excelente opção para quem aprecia carnes macias e com bastante sabor. Os chefs de restaurante contam que ela bate de frente com o filé mignon, a alcatra e até o contrafilé.

Ela tem alta irrigação sanguínea, o que garante uma suculência intensa das fibras. Também é famosa por seu sabor marcante e textura macia, devido à composição muscular e presença de fibras especiais.

Uma vantagem da entranha é que ela é uma carne bastante rica em colágeno, o que a torna não apenas saborosa, mas também benéfica para a saúde.

Mesmo considerada um corte de segunda, nos açougues, a qualidade dela ainda desafia essa classificação, pois o nível de satisfação dos consumidores com a peça é bastante alto.

Esse corte tem uma grande vantagem em relação a carnes de primeira, pois é mais macio, tem gordura entremeada e fibras mais delicadas que conferem uma textura diferenciada.

Um diferencial da entranha é que ela tem a necessidade de corte contra as fibras, tornando-se assim ainda mais deliciosa e suculenta.

