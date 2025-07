Prefeitura de Anápolis altera trânsito na Avenida Presidente Vargas e faz alerta a motoristas

Com obras finalizadas pela CMTT, nova organização da via já começou a valer

Paulo Roberto Belém - 22 de julho de 2025

Trecho da Avenida Presidente Vargas passou por alterações (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O trecho de uma importante via da região Central de Anápolis foi transformado em mão única pela Prefeitura de Anápolis, com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), efetivando intervenções para a mudança concluídas e já valendo a partir desta terça-feira (22).

Trata-se da Avenida Presidente Vargas, na Vila Goiás. Por lá, 150 metros da via deixaram de ser mão dupla entre a Rua Amazílio Lino e Radial Sul, na quadra onde estão localizados o Centro Dia do Idoso, Centro de Convivência de Idosos (CCI) e o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Capuzzo Cremonez.

Agora, os condutores que antes subiam a Rua Amazílio Lino e aqueles que acessavam essa mesma via vindo da Senador Alfredo Nasser, para seguir para a Vila Goiás, convertendo à direita na Avenida Presidente Vargas, não poderão mais fazê-la.

Eles deverão, a partir da transformação, seguir reto sentido bairro Jundiaí e virarem à direita na Avenida Presidente Wilson, caso queiram tomar o rumo que antes faziam na quadra anterior.

Por que fizeram?

Segundo o órgão de trânsito, a alteração foi feita para melhorar a circulação e a segurança, principalmente dos idosos que acessam o CCI, justificando que no trecho eram frequentes as paradas em fila dupla, conflitos de veículos nos dois sentidos, além de danos frequentes nos veículos estacionados (mais comum a quebra de retrovisores).

A Companhia informou que concluiu todas as sinalizações, citando a proibição de estacionamento no lado esquerdo da Avenida Presidente Vargas e a demarcações de vagas necessárias de acordo com a demanda da região, incluindo a reprogramação semafórica para atender à nova situação do trecho.

Segue a íntegra da resposta

A alteração foi feita para melhorar a circulação e a segurança, principalmente dos idosos que acessam o CCI. O trecho entre a Av. Radial Sul e a Rua Amazílio Lino passou a ser mão única no sentido Amazílio. Nesse trecho eram frequentes as paradas em fila dupla, conflitos de veículos nos dois sentidos, além de danos frequentes nos veículos estacionados (mais comum a quebra de retrovisores). Foi implantada a sinalização horizontal e vertical com a proibição de estacionamento do lado esquerdo, demarcação de vagas exclusivas para idosos e carga e descarga do lado direito. Foi feita a reprogramação semafórica do cruzamento da Radial Sul com a Pres. Vargas, facilitando os acessos em todos os sentidos. Será, ainda, realizada a adequação das calçadas para melhorar a acessibilidade e executar meio fio para evitar que veículos estacionem sobre estas áreas na Avenida Radial Sul.