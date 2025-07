Nomes com raízes antigas que estão voltando com tudo

Se você está escolhendo um nome ou só gosta de acompanhar tendências, já sabe: o antigo é o novo moderno

Anna Júlia Steckelberg - 23 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já notou como algumas coisas do passado voltam a fazer sucesso no presente? Pode ser uma roupa vintage, um estilo musical dos anos 80 ou até aquele caderno de caligrafia da infância que agora virou planner. Mas tem uma tendência que anda chamando a atenção de muitos pais (e curiosos de plantão): os nomes antigos que estão voltando com tudo em 2025!

Essa onda de resgatar nomes com raízes antigas vem conquistando corações porque une o melhor dos dois mundos: tradição e originalidade. O charme está justamente em pegar nomes com significados profundos, muitos deles com séculos de história, e trazer de volta com nova energia, grafia leve e pronúncia atualizada.

Confira os nomes que ganharam cara nova e estão dominando os registros de nascimento:

Gael

Pouco comum no Brasil até poucos anos atrás, Gael vem ganhando força por sua sonoridade forte e significado bonito.

De origem celta, quer dizer “generoso” ou “de origem irlandesa”. É um nome curto, atual e com cara de protagonista.

Íris

Direto da mitologia grega, Íris era a deusa do arco-íris, que ligava o céu à terra.

Carregado de simbolismo, o nome representa diversidade, beleza e esperança. E com apenas quatro letras, é fácil de lembrar e super visual.

Artur

Quem nunca ouviu falar do lendário Rei Artur?

O nome atravessou séculos e volta com sua grafia mais tradicional – sem perder o peso histórico. É clássico, nobre e transmite liderança com elegância.

Olívia

De origem latina, significa “a que traz a paz”.

Sofisticado e delicado, Olívia carrega aquele charme retrô que é impossível não amar. Está entre os nomes femininos mais escolhidos por pais que buscam suavidade com personalidade.

Levi

Com raízes hebraicas, Levi significa “unido” ou “ligado”.

É um nome bíblico que voltou com tudo por ser simples, forte e moderno. Representa conexão e um toque de espiritualidade contemporânea.

