⁠Fila extensa para comprar morango do amor em feira em Goiânia chama atenção de internautas: “absurdo”

Vídeo publicado no X mostra situação em uma das barracas na Praça do Avião

Gabriella Pinheiro - 24 de julho de 2025

Busca por morango do amor faz sucesso em Goiânia. (Foto: Reprodução/ captura de tela / Youtube/ Canal Leodenice camargo)

O sucesso do morango do amor, doce que conquistou os paladares de muitos brasileiros em diferentes regiões do Brasil, também alcançou Goiás.

Em um vídeo publicado no X — antigo Twitter —, um usuário mostrou a situação na Feirinha da Praça do Avião, na Praça Santos Dumont, no Setor Aeroporto, em Goiânia, na última quarta-feira (23).

Na gravação, é possível ver uma fila extensa de pessoas aguardando a vez para comprar, segundo o internauta, o morango do amor.

“Gente, esse hype pelo morango do amor em Goiânia tá absurdo. Olha essa fila na feira da Praça do Avião hoje”, diz ele.

Veja o vídeo:

Gente, esse hype pelo morango do amor em Goiânia tá ABSURDO. Olha essa fila na feira da Praça do Avião hoje. pic.twitter.com/Rx5Mqj1Y5I — chora viola (@vitorinobueno) July 24, 2025

