Receita prática de morango do amor sem precisar fazer calda

A sobremesa que virou febre na internet, mas agora de um jeito mais descomplicado e gostoso de preparar para você fazer em casa

Magno Oliver - 24 de julho de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube/ Canal Leodenice camargo)

Internautas estão em alvoroço pelo novo doce do momento: o morango do amor. Assim, a sobremesa está bombando nas redes sociais e foi inspirada na tradicional maçã do amor.

O doce combina morango fresco, brigadeiro e uma calda vermelha de açúcar que endurece e forma uma casquinha crocante. É impossível comer só uma unidade.

E para te ajudar ainda mais no preparo, uma confeiteira trouxe um tutorial de preparo sem precisar de água e vinagre para fazer a calda, que é o que a receita original pede. Confira como ficou o resultado dessa delícia do momento.

Receita prática de morango do amor sem precisar fazer calda

Ingredientes para o brigadeiro branco do morango do amor:

– Uma lata de leite condensado;

– 1 caixinha de creme de leite;

– Meia xícara de leite em pó;

– Uma colher de sopa rasa de manteiga sem sal.

Preparo do brigadeiro branco do morango do amor

Em uma panela, misture todos os ingredientes. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura.

Assim, após ferver bem, cozinhe por mais 10 minutos ou até atingir ponto de brigadeiro bem mole e consistente.

Por fim, transfira o brigadeiro para um refratário grande e deixe descansar por pelo menos 4 horas até esfriar completamente.

Depois, lave tudo e seque bem os morangos para enrolar eles no brigadeiro e ficarem bem firmes.

Ingredientes da calda

– Um pacote de açúcar mix cristal vermelho para confeitaria;

– 10 gotas de corante alimentício em gel vermelho (uso opcional).

Preparo da calda para o brigadeiro branco do morango do amor

Abra o pacotinho e misture todo o açúcar em uma panela até derreter bem. Misture tudo antes de ligar o fogo e cozinhe mexendo aos poucos até atingir o ponto de bala dura (cerca de 20 minutos).

Com a calda pronta, mergulhe cuidadosamente cada morango revestido de brigadeiro, escorra o excesso e coloque em uma superfície untada ou antiaderente para secar. Por fim, se você preferir, pode também fazer a receita com uva, abacaxi, pistache, entre várias outras.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stella | Receitas Fit 🍪 (@stella.receitas)

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!