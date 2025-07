3 signos de mulheres que mais têm chances de engravidar até o final do ano

Com Netuno e Júpiter ativando casas relacionadas à família e fertilidade nos mapas astrais, o segundo semestre do ano pode trazer uma gestação surpresa

Gabriella Licia - 24 de julho de 2025

(Imagem: Pexels)

Algumas mulheres estão prestes a viver uma verdadeira reviravolta emocional e, para algumas delas, essa mudança pode vir acompanhada da chegada de um bebê. Seja por influência de trânsitos astrológicos favoráveis, seja por um alinhamento com ciclos de fertilidade mais fortes, o universo pode estar conspirando a favor da maternidade para certos signos do zodíaco.

Com Netuno e Júpiter ativando casas relacionadas à família e fertilidade nos mapas astrais de algumas nativas, o segundo semestre do ano pode trazer uma gestação surpresa ou muito esperada.

Se você anda sonhando com um teste positivo ou até mesmo se surpreenderia com essa possibilidade, vale a pena conferir se seu signo está entre os mais propensos a engravidar até dezembro.

Confira a seguir os 3 signos com mais chances de aumentar a família ainda este ano:

1. Câncer

Sensível, acolhedora e naturalmente ligada à maternidade, a mulher de Câncer está no topo do pódio dos signos que podem sentir um chamado ainda mais forte para gerarem ou cuidarem de uma nova vida.

Com Júpiter ativando energias ligadas ao lar e à família, as chances de uma gravidez aumentam significativamente.

Além disso, o desejo de formar ou expandir um núcleo familiar está em alta, o que pode abrir caminho para uma gestação planejada ou inesperada.

2. Peixes

Regida por Netuno e com um instinto intuitivo muito apurado, a pisciana pode ser surpreendida por uma gravidez neste segundo semestre. A energia cósmica aponta para uma fase de grande conexão com o corpo e com o emocional, o que favorece a fertilidade.

Mesmo aquelas que não estavam pensando em filhos podem se ver diante da possibilidade, despertando novos sentimentos e projetos de vida.

3. Touro

Estável e ligada às questões do corpo e da natureza, a taurina também está na lista dos signos que podem entrar em um momento fértil e propício para a maternidade.

Com Vênus em aspectos favoráveis e um período de maior estabilidade emocional, esse signo de terra pode receber a notícia de uma gravidez com maturidade e segurança. A chegada de um bebê pode representar exatamente o que Touro precisa para consolidar seus planos de vida a dois.

