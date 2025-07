O poder de conquista estará em alta para esses 3 signos

Apesar de muitas fofocas apontarem de o período de Mercúrio Retrógrado está sendo cruel, há boas notícias

Gabriella Licia - 20 de julho de 2025

(Imagem: Ilustração/Jorge Fakhouri Filho/Pexels)

Alguns signos simplesmente vão brilhar nos próximos dias e não é exagero. Com o céu abrindo espaço para uma energia magnética e irresistível, quem pertence a certos signos do zodíaco vai sentir o poder de atração atingir novos níveis.

Seja no amor, nas amizades ou até no ambiente profissional, eles terão mais facilidade para conquistar o que desejam, apesar de muitas fofocas apontarem de o período de Mercúrio Retrógrado está sendo cruel.

Essa fase favorecerá encontros marcantes, paqueras certeiras e até a concretização de antigos desejos. Se você sentiu que andava apagada ou sem destaque, prepare-se: o momento é de virar o jogo.

Confira se o seu signo está entre os mais poderosos para conquistar agora!

O poder de conquista estará em alta para esses 3 signos:

1. Leão

O Sol está prestes a entrar em Leão e, com isso, os leoninos naturalmente ganham mais visibilidade, charme e magnetismo.

É como se o universo os colocasse no centro do palco e eles sabem exatamente como brilhar. No amor, é o momento de atrair quem realmente merece estar ao seu lado. No trabalho, o carisma pode abrir portas importantes.

Só fiquem mais espertos com a intuição aguçada. Não é hora de criar confusões, nem decisões muito sérias com as emoções aquecidas. Sejam mais resilientes e encontrarão muito sucesso.

2. Libra

Regido por Vênus, Libra entra numa fase em que o charme natural está em evidência. As palavras fluem com mais leveza, os olhares se cruzam com mais intensidade, e as conexões ganham profundidade.

Quem é de Libra pode se surpreender com quantas pessoas estarão dispostas a se aproximar e isso vale para todos os tipos de relacionamento.

3. Escorpião

Misterioso, intenso e magnético, Escorpião finaliza essa lista dos signos que podem sentir a intuição afiada e a presença marcante em alta.

O nativo, que já costuma ter um poder de conquista notável, agora terá ainda mais facilidade em atrair olhares e despertar curiosidade. Pode ser o início de algo muito forte e transformador.

