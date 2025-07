A cidade com o menor número de habitantes do Brasil fica em Goiás e impressiona por sua tranquilidade

Em meio aos 246 municípios goianos, um deles chama atenção não por seu tamanho, mas pela quantidade de pessoas que vivem ali.

Paulo Roberto Belém - 27 de julho de 2025

Vista aérea do município de Anhanguera, no Sudeste goiano. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)

Com apenas 924 habitantes, segundo os dados mais recentes do Censo 2022 do IBGE, Anhanguera é a cidade menos populosa de Goiás — e uma das menores de todo o Brasil.

Apesar do número surpreendentemente pequeno, o município impressiona por sua tranquilidade, beleza natural e ritmo de vida pacato, bem diferente das cidades vizinhas em constante crescimento.

Localizada a cerca de 270 km de Goiânia, Anhanguera pertence à região Sul do estado e foi emancipada em 1961, desmembrando-se do município de Catalão.

Seu nome é uma homenagem ao lendário desbravador Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como “Anhanguera”, que explorou o interior do Brasil no século XVI.

A cidade ocupa uma faixa estreita de terra entre o Lago das Brisas e a rodovia GO-206. Essa localização proporciona ao município uma paisagem encantadora, com vegetação típica do Cerrado, áreas de pesca e belezas naturais ainda pouco exploradas pelo turismo.

O que mais chama atenção por lá, no entanto, é a sensação de vida tranquila e comunitária.

Com ruas pacatas, casas simples e uma população que se conhece pelo nome, é comum ver crianças brincando nas calçadas, famílias reunidas nas praças e vizinhos conversando à sombra das árvores.

Em Anhanguera, o tempo parece passar mais devagar.

Apesar do tamanho reduzido, o município conta com estrutura básica de saúde e educação, tem baixo índice de criminalidade e preserva uma rotina administrativa enxuta, com poucos servidores e boa gestão dos recursos públicos.

A economia local gira principalmente em torno da agropecuária, da prestação de serviços e, em menor escala, do turismo.

O Lago das Brisas, que banha parte do território, atrai pescadores e visitantes interessados em contato com a natureza e tranquilidade.

Curiosamente, Anhanguera já figurou entre as três menores cidades do Brasil em população, ao lado de Borá (SP) e Serra da Saudade (MG). Mas, ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de um povoado ou distrito — é um município oficialmente constituído, com Câmara Municipal, prefeito eleito e identidade cultural própria.

