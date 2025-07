Bares em Anápolis para aproveitar o final de semana

Por mais que Anápolis tenha uma má-fama quando se trata de lugares para sair, a cidade surpreende com ótima opções

Davi Galvão - 27 de julho de 2025

Vista de Anápolis durante a noite (Foto: Danilo Boaventura)

Há quem diga que Anápolis seja uma cidade morta para a vida boêmia, restando apenas ir para Goiânia aos finais de semana para curtir momentos entre família e amigos em bares e pubs.

Porém, isso não poderia estar mais longe da verdade, com a cidade ofertando diversas opções badaladas para os mais diversos públicos.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns locais onde os anapolinos podem aproveitar as noitadas madrugada adentro.

Bares em Anápolis para aproveitar o final de semana

1. O Bosque

Um dos pontos mais badalados da cidade e com uma pegada mais alternativa, O Bosque fica localizado na Rua Rodrigues Tomaz, no bairro Jundiaí.

Com diversas opções de drinks feitos na casa e um ambiente acolhedor e artístico, o espaço vem sendo uma das principais escolhas, especialmente entre o público jovem.

2. Boteco do Xico

Como qualquer bom boteco que se preze, o Boteco do Xico fica localizado em uma esquina bem conhecida da cidade, também no bairro Jundiaí e com preços acessíveis.

Com petiscos tradicionais e também variados, o espaço oferta opções gastronômicas que valem a pena a saída, seja para beber ou também fazer um belo jantar entre amigos.

3. Classe A

Já com uma proposta mais familiar e que transita entre bar e restaurante, o Classe A, localizado na Rua Firmo de Velasco, no Setor Central, é uma boa pedida desde uma rodada de cerveja até jantares completos.

Com um cardápio extremamente variado, com hambúrgueres, espetinhos, pizzas e tradicionais porções, o gastrobar também conta com espaço reservado ao público kids.

4. Nevada Beer

Outro ponto bem tradicional da cidade e badalado aos finais de semana é o Nevada Beer, localizado no Jardim Europa e que, tal como o próprio nome sugere, preza pela cerveja estupidamente gelada.

Com música ambiente e diversos petiscos e opções de bebidas, o espaço reúne tudo o que um tradicional bar precisa ter para reunir família e amigos.

5. Hopsland

Mais um bar com uma pegada alternativa, também localizado no Jundiaí e bastante frequentado por públicos de todas as idades é o Hopsland, que já se estabeleceu e como um dos pontos mais badalados da cidade, seja fim de semana ou não.

Com uma seleção de cervejas artesanais altamente requisitadas, o ambiente se destaca pela vibe intimista e acolhedora e segue com a cozinha aberta até altas horas da noite.

