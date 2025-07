Da queda ao retorno: relembre trajetória da Anapolina para voltar à elite do Goianão

Rubra carimbou o acesso vencendo o Tupy de Jussara por 1 a 0 neste domingo (27)

Paulo Roberto Belém - 27 de julho de 2025

Anapolina volta para a elite do Campeonato Goiano (Foto: Divulgação/Anapolina SAF)

Foi aos 19 minutos do segundo tempo que Felipe marcou de cabeça o que seria o único gol da Anapolina contra o Tupy de Jussara, mas o suficiente para carimbar o acesso da Rubra para a primeira divisão do Campeonato Goiano.

A equipe de Anápolis volta para elite do Goianão após cinco anos disputando a Divisão de Acesso. Mas 2025 marca o retorno da Xata à principal divisão estadual de forma invicta, até aqui, com sete vitórias e seis empates, podendo conquistar o título em casa, contra o Centro-Oeste.

Parabenizando e reconhecendo que o retorno da Anapolina fortalece o futebol anapolino, o Portal 6 relembra o que a Rubra passou para chegar até aqui.

2020, o pior ano dos cinco

Marcando o rebaixamento da Anapolina, foi justamente no fatídico ano da pandemia, 2020, que a Rubra se viu como lanterna do Campeonato Goiano, marcando apenas sete pontos e caindo para a segunda divisão.

Em 12 jogos, foram apenas uma vitória e quatro empates, passando bem longe de uma eventual permanência. No grupo em que estava, ficou sete pontos distantes do colocado mais próximo. Na classificação geral, a quatro do vice-lanterna e também rebaixado, o Goiânia.

No ano seguinte, sem chances

Quando assumiu a responsabilidade de tentar voltar à elite em 2021, a Rubra passou longe, sendo a quarta colocada da Divisão de Acesso daquele ano, marcando 13 pontos. Distante do classificado naquele ano, que subiu com 22 pontos marcados.

Foram quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Campanha nada ideal para quem desejava subir no ano seguinte ao rebaixamento.

Anos do “quase”

A partir da edição de 2022 da segunda divisão do Goianão, a Xata começou a dar sinais de que queria voltar à elite, mas ficando no quase, amargando a terceira colocação com 24 pontos. A mesma colocação se repetiu em 2023, com 26 pontos.

O pior dos “quase” foi na Divisão de Acesso de 2024, quando ficou a um ponto de se classificar entre os dois que subiram para a primeira divisão no ano passado, ficando a um pontinho do Abecat.

Mesmo com vitória na última rodada do ano passado e um empate do Abecat, a Anapolina não conseguiu bater o time de Ouvidor porque marcou o mesmo número de vitórias do principal concorrente. Foi um campeonato bastante equilibrado.

Com o acesso antecipado, a realidade é outra. A Rubra pode fechar a temporada sendo campeã da segunda divisão. Para isso acontecer, basta um empate conta o Centro-Oeste, em casa, no Estádio Jonas Duarte no último jogo da competição.

