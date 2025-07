Berry’s Iced Food lança grande promoção de fim de férias nesta terça-feira (29)

Para quem se considera um 'louco por sorvete', não dá para ficar de fora do evento imperdível

Gabriella Licia - 28 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/Berry’s Anápolis)

O fim das férias chegou, mas ainda dá tempo de se refrescar com uma boa notícia: nesta terça-feira, dia 29 de julho, a Berry’s Sorveteria, localizada no bairro Jundiaí, em Anápolis, vai promover uma ação especial para os loucos por sorvete.

É a promoção “Leve 2, pague 1”, em que o cliente escolhe dois potes e paga apenas o de maior valor. Ou seja, o mais barato sai totalmente de graça.

A ação será válida exclusivamente nesta terça-feira, das 12h às 22h, e apenas para compras presenciais na loja física da Avenida São Francisco, número 290. Um convite para sair de casa e aproveitar a chance de adoçar o dia com quem você gosta ou até mesmo sozinho.

A Berry’s já é conhecida por oferecer uma variedade de sabores que agradam todos os paladares, com receitas artesanais e um ambiente acolhedor. A promoção é uma forma de agradecer a clientela fiel e atrair novos visitantes para conhecer o espaço e se apaixonar por cada colherada.

Além de marcar o encerramento das férias com um momento doce, a campanha também reforça o compromisso da marca com a experiência do consumidor. A expectativa é de que o movimento aumente durante todo o dia, então a dica é chegar cedo para garantir seu combo.

Seja para aproveitar um encontro em família ou garantir aquele momento de autocuidado e sabor, a Berry’s promete deixar o sua semana ainda mais gostosa. Só não vale esquecer: a ação é válida apenas neste terça-feira, dia 29, na unidade do Jundiaí.