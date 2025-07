Homem preso por tentar abusar de menino usava balas e doces como isca em Anápolis

Em vídeo, jovem relatou como flagrou suspeito entrando no matagal com a criança

Paulo Roberto Belém - 28 de julho de 2025

Matagal onde o suspeito teria adentrado com a criança fica no bairro Bandeiras (Foto: Captura Google)

Uma das descobertas da Polícia Militar (PM) quando prendeu o homem, de 52 anos, por tentar abusar de um menino de 11 anos, foi que ele usava balas e doces para atrair eventuais vítimas, sobretudo menores.

O suspeito foi preso na tarde desta segunda-feira (28) no bairro Bandeiras, região Norte de Anápolis. O Portal 6 teve acesso ao vídeo do jovem que evitou que o crime fosse consumado, intervindo na situação.

“Eu vi esse indivíduo descendo com a criança pegado na mão. Me deu vontade de ir lá, ver o que tava acontecendo. Entrei no meio do mato e vi os dois nus”, relatou, dizendo que percebeu que algo estava errado por conhecer a vítima”, citou no registro.

A reportagem também apurou o que a vítima relatou para os militares. A criança contou que o suspeito o atraiu o chamando para “pegar manga” no matagal em que foi flagrado ao tentar praticar o abuso. O menor confirmou a tentativa.

Em tempo

Ao ser visto, o suspeito teria partido para cima do jovem, que o desarmou e imobilizou, momento em que os militares foram acionados, prendendo-o assim que chegaram até à ocorrência.

Autuado na Central de Flagrantes por tentativa de estupro de vulnerável, está à disposição do Poder Judiciário.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!