Não é o vermelho, nem o amarelo: essa é a cor preferida das pessoas com inteligência elevada

Vários estudos mostram que escolhas cromáticas podem refletir traços de personalidade

Pedro Ribeiro - 28 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Vlada Karpovich)

As pessoas com inteligência costumam ter preferências que vão além do óbvio. Isso vale também para as cores.

Vários estudos mostram que escolhas cromáticas podem refletir traços de personalidade, modo de pensar e até o funcionamento do cérebro.

E quando se trata das preferências de quem tem alta capacidade intelectual, um tom específico se destaca — e não é o vermelho vibrante, nem o amarelo chamativo.

De forma surpreendente, o azul é a cor mais associada às pessoas com inteligência. Essa tonalidade aparece com frequência entre os que se destacam em testes de raciocínio lógico, memória e pensamento crítico. A razão? O azul transmite calma, segurança e estimula a concentração — três características muito valorizadas por quem busca foco e desempenho mental.

Essa preferência não é apenas estética. Ela tem base científica. Estudos publicados em revistas como a American Psychological Association mostram que ambientes com tons de azul favorecem a tomada de decisões racionais e ajudam a manter o equilíbrio emocional. Por isso, escolas, escritórios e bibliotecas costumam usar essa cor em suas decorações.

Verde e cinza também entram na lista

Embora o azul seja o mais citado, outras cores também aparecem com destaque entre pessoas com inteligência. O verde, por exemplo, está ligado ao equilíbrio e à reflexão. Já o cinza suave remete à organização e à objetividade. Ambos são comuns em ambientes que priorizam o aprendizado e a análise.

Essas cores, por serem mais neutras e menos estimulantes visualmente, ajudam a reduzir distrações e criar um espaço mental mais limpo — ideal para tarefas que exigem foco.

Emoções, cores e o cérebro

Especialistas em neuropsicologia explicam que as emoções têm grande impacto na capacidade de raciocinar. Cores como o azul ativam regiões do cérebro responsáveis pelo planejamento e resolução de problemas, como o lóbulo frontal. Já o verde tem efeito relaxante e auxilia na retenção de informações.

Não se trata apenas de gosto. A escolha de determinadas cores pode influenciar diretamente o desempenho em atividades intelectuais. É por isso que, cada vez mais, o design de ambientes usa a psicologia das cores como aliada.

