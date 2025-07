O final de julho será marcado por grandes reviravoltas para esses 3 signos

Gabriella Licia - 28 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Julho está terminando, mas o universo ainda tem cartas importantes para jogar e, para alguns signos, isso inclui uma reviravolta financeira inesperada. Os últimos dias do mês serão marcados por surpresas boas ligadas ao dinheiro, com ganhos repentinos, pagamentos antigos sendo liberados e até oportunidades que chegam sem aviso.

Com a Lua trazendo aspectos positivos com Júpiter e Mercúrio, o cenário astral favorece decisões rápidas, ideias criativas e recompensas que chegam quase como um presente. É o tipo de semana em que tudo pode mudar, inclusive o saldo da conta bancária.

Essas mudanças não significam necessariamente ganhar na loteria (embora não esteja fora de cogitação), mas sim receber valores inesperados, fechar acordos vantajosos ou descobrir fontes de renda que antes passavam despercebidas. Quem souber aproveitar o momento pode entrar em agosto com mais estabilidade e otimismo.

Veja quais são os três signos mais favorecidos por essas reviravoltas financeiras no fim de julho:

1. Touro

Touro é um dos signos que podem sentir o alívio com a liberação de valores que estavam emperrados. Acertos judiciais, dívidas antigas sendo pagas ou vendas que finalmente se concretizam marcam esse momento. A sensação será de recompensa por tudo o que foi construído com esforço.

2. Sagitário

Sagitário entra em um ciclo de sorte no final do mês. Pode ser favorecido em concursos, sorteios ou até receber uma proposta de trabalho com ótimo retorno. A leveza com que encara a vida será fundamental para agarrar as oportunidades certas.

3. Aquário

Por fim, Aquário fecha a lista dos signos que podem ter uma virada financeira em breve.

Ela poderá vir de ideias inovadoras ou projetos criativos. Um dinheiro inesperado pode surgir de algo que estava parado ou esquecido. É hora de acreditar na sua intuição, abrir espaço para o novo e dar uma chance para vocês.

