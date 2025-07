Uma mudança de cidade, casa, ou trabalho está chegando para esses 3 signos

Gabriella Licia - 23 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Achi Murusidze)

O mês promete agitar os caminhos de alguns signos do zodíaco, não apenas com pequenas transformações, mas com verdadeiras reviravoltas.

Uma mudança de cidade, de casa ou até mesmo uma transição de carreira pode estar no horizonte. No entanto, tudo isso acontece sob a influência de Mercúrio retrógrado, um trânsito que costuma deixar tudo mais lento, confuso e repleto de dúvidas.

Entre os dias 18 de julho e 11 de agosto, Mercúrio se encontra em movimento retrógrado, o que pode gerar atrasos, desencontros, mal-entendidos e decisões precipitadas.

Nesse período, a mente tende a funcionar de forma mais dispersa, e por isso é essencial racionalizar quatro vezes mais antes de dar um passo importante. Mudar de vida é possível, mas é preciso ter cautela.

Veja quais são os três signos mais impactados por essa energia e por que eles estão prestes a viver uma virada de página:

1. Gêmeos

Regido por Mercúrio, Gêmeos sempre sente com mais intensidade os efeitos desse trânsito. A inquietação típica do signo pode bater mais forte, trazendo a sensação de que o atual cenário já não faz mais sentido.

Uma nova cidade, um ambiente mais estimulante ou até uma área profissional diferente podem parecer irresistíveis. Mas atenção: nem tudo que brilha é ouro. Avalie prós e contras com calma.

2. Virgem

Outro que está na lista dos signos afetados e que também é regido por Mercúrio, é Virgem. Esse nativo tende a repensar seu estilo de vida durante esse período. Um desejo de recomeçar pode bater forte, principalmente se a rotina estiver desgastante ou pouco produtiva.

Mudanças de casa, trocas de emprego e decisões familiares importantes podem surgir — mas o ideal é evitar decisões imediatas até o fim de agosto.

3. Sagitário

Sagitário vive em constante busca por liberdade e expansão. Com Mercúrio retrógrado, pode surgir uma oportunidade inesperada de mudança, como um convite para trabalhar em outro lugar ou uma proposta de viagem longa.

O problema é que as informações podem estar incompletas ou distorcidas. Confirme tudo três vezes antes de arrumar as malas.

