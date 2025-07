Zeladora recusa ligações por dias e só depois descobre que tinha ganhado R$ 100 mil em sorteio

“Vi várias ligações e não quis atender. Pensei que fosse mais uma tentativa de golpe. Só que, dessa vez, era verdade”, afirmou a sortuda

Gabriella Licia - 28 de julho de 2025

(Foto: Maycon Hoffmann/RPC)

Desconfiada de possíveis golpes, a zeladora e promotora de vendas Izabel Azevedo, de 51 anos, passou 15 dias recusando chamadas e até bloqueando números desconhecidos, sem sequer imaginar que, na verdade, estava ignorando uma notícia que mudaria sua vida: ela havia sido contemplada com R$ 100 mil em um sorteio do programa Nota Paraná.

Moradora de Curitiba, a sortuda só descobriu o prêmio quando a equipe do programa, após diversas tentativas por telefone e redes sociais, decidiu ir pessoalmente até sua residência, no bairro Alto Boqueirão. A visita foi feita no último dia 22 de julho, exatamente 15 dias após o sorteio, que ocorreu no dia 07.

Segundo Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, a equipe tentou diversos meios de contato. “Ligamos no dia do sorteio, mas não conseguimos falar. Mandamos mensagens e, em seguida, o número foi bloqueado. Até tentamos pelas redes sociais, pelos perfis oficiais do programa e da Secretaria, mas nada funcionou. Por fim, resolvemos bater na porta dela”.

Izabel contou que decidiu não atender aos chamados por receio de ser vítima de fraude. “Vi várias ligações e não quis atender. Pensei que fosse mais uma tentativa de golpe. Só que, dessa vez, era verdade”, afirmou.

A coordenadora do programa do sorteio explica que o cuidado dos consumidores é compreensível, já que criminosos costumam usar o nome do Nota Paraná para aplicar golpes.

No entanto, reforça que é possível confirmar a veracidade da premiação de forma simples, acessando diretamente o aplicativo do programa e verificando se há bilhetes premiados.

Além disso, o Nota Paraná nunca solicita dados sensíveis nem envia links ou pedidos de pagamento. “Nosso contato é feito apenas para confirmar informações básicas e orientar que o cidadão confira o prêmio de sorteio pelo app. Mas, para isso, é preciso que a pessoa atenda a ligação”, pontua Marta.

