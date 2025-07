Benefícios pouco conhecidos de um dos petiscos mais consumidos pelos brasileiros

Então da próxima vez que ele aparecer no prato, pense duas vezes antes de julgar

Anna Júlia Steckelberg - 29 de julho de 2025

Festival de Torresmo chega em Goiânia. (Foto: Divulgação/Porks Brasil).

Você já torceu o nariz ao ver alguém atacar um torresmo no boteco, pensando nas calorias ou no colesterol? Pois talvez seja hora de rever seus conceitos. Embora ainda carregue fama de “gorduroso”, esse petisco típico da culinária brasileira está ganhando espaço também nos debates sobre alimentação saudável, com bons motivos.

Além de ser saboroso, o torresmo carrega benefícios nutricionais que surpreendem até quem vive de dieta. Pesquisas recentes mostram que, quando consumido com equilíbrio, ele pode ser aliado da saúde, especialmente em dietas com baixo teor de carboidratos.

De acordo com um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition, dietas que incluem fontes equilibradas de gordura animal podem ser benéficas para a saúde cardiovascular.

Ou seja, o torresmo, se bem inserido em uma dieta variada e consciente, está longe de ser apenas “pecado gastronômico”.

Benefícios pouco conhecidos de um dos petiscos mais consumidos pelos brasileiros

1. Proteína de respeito

Rico em proteína animal, o torresmo ajuda na construção e reparação dos tecidos do corpo.

Essa proteína também é essencial para produzir enzimas e hormônios que mantêm o organismo funcionando.

2. Colágeno na casquinha

Sim, aquele crocante irresistível também tem colágeno, substância fundamental para a saúde da pele, das articulações e dos ossos.

Para quem busca mais elasticidade na pele e prevenção contra dores articulares, esse é um bônus inesperado.

3. Gordura boa? Tem também

Apesar da fama, o torresmo é composto, em boa parte, por gorduras monoinsaturadas e saturadas, que podem ser benéficas ao coração quando substituem óleos vegetais refinados e trans. O segredo está na moderação.

4. Fonte de minerais

Zinco, fósforo e selênio são minerais presentes no torresmo.

Eles atuam no sistema imunológico, saúde óssea e combate aos radicais livres — responsáveis pelo envelhecimento celular.

5. Queridinho das dietas low-carb

Por quase não conter carboidratos, o torresmo é uma opção atrativa para quem segue dietas cetogênicas ou busca controle glicêmico.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!