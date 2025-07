Purê recheado na frigideira: uma delícia para fazer no almoço ou jantar

Um acompanhamento essencial em casa e que não pode faltar na sua mesa

Magno Oliver - 29 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Guia da Cozinha)

Frita, cozida, assada, em molho, a batata é um alimento coringa para vários preparos. No entanto, uma versão da batata que faz muito sucesso entre a população é o clássico purê de batata.

Assim, uma receita com um toque diferente de purê de batata bombou nas redes sociais e trouxemos para você experimentar e dar seu veredito. Confira:

Ingredientes do purê de batata na frigideira:

– 800g de batata cozida e bem amassada;

– 1 ovo;

– 2 colheres (sopa) de maisena;

– Duas colheres (sopa) de farinha de trigo;

– Um pouco de sal e noz-moscada a gosto;

– Algumas colheres de manteiga para untar a forma.

Recheio do purê de batata na frigideira:

– 2 xícaras de chá de presunto ralado;

– Duas xícaras de chá de queijo muçarela bem ralado.

Modo de preparo da receita de purê de batata na frigideira:

O primeiro passo é pegar uma vasilha refratária grande transparente e misturar a batata, o ovo, a manteiga, a maisena, a farinha, o sal e a noz-moscada até formar uma mistura bem homogênea.

Em seguida, pegue uma frigideira antiaderente bem grande, passe um pouco de manteiga para untar e ligue o fogo até ficar bem quente. Assim, você vai montar uma camada com metade do purê de batata, uma com os ingredientes do recheio misturados e uma outra com o restante do purê.

Depois, você vai levar ao fogo baixo por cerca de 10 minutos ou até firmar bem a massa e dourar levemente os lados. Feito isso, vire o lado sobre um prato como apoio e depois vire novamente sobre a frigideira para dourar do outro lado. Repita o processo até atingir uma camada douradinha e crocante ou no ponto que você preferir.

Por fim, desligue o fogo, retire do fogão e espere esfriar um pouco para não queimar a boca. Feito isso, é hora de servir e preparar um bom arroz feito na hora com uma bebidinha da sua preferência.

