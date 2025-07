Segundo suspeito de homicídio brutal na Praça do Ancião é preso em Anápolis

Autoridades acreditam que homem foi responsável por esfaquear a vítima por conta de uma dívida de drogas

Davi Galvão - 29 de julho de 2025

Vítima do homicídio foi identificada como Jakson Martins da Rocha. (Foto: Reprodução)

Equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar (PM) prenderam, na madrugada desta terça-feira (29), o segundo envolvido no homicídio ocorrido na Praça do Ancião, em Anápolis, na madrugada de domingo (27).

Ele foi localizado nas proximidades do novo Centro Administrativo, no Setor Central, andando de bicicleta.

O suspeito foi identificado como o responsável pelas facadas, enquanto o primeiro homem, detido horas após o crime, confessou ter agredido a vítima com um pedaço de madeira.

Ao ser abordado pela equipe, ele admitiu ter tirado a vida da vítima em decorrência de uma dívida de droga e apontou que teve o apoio do segundo suposto autor.

Ele também estava em posse de três aparelhos celulares, que foram apreendidos pelas autoridades.

Ambos os suspeitos seguem à disposição do Judiciário e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

